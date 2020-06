Protagonista de ‘O Menino da Porteira’ cresceu e virou funkeiro; Saiba quem é

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Quem já assistiu o filme brasileiro ‘O menino da Porteira’ se encantou com o protagonista João Pedro Correia de Carvalho, de 10 anos de idade. O que muitos não sabem é que, atualmente, ele é conhecido como o ‘MC Jotappê’.

Em entrevista ao Gshow, o cantor disse que o público ainda o reconhece do filme, mesmo depois de tantos anos, e que foi seu primeiro papel como protagonista.

O filme também foi estrelado pelo cantor Daniel. “Muito legal conhecer a fazenda do Daniel, aprendi com ele sobre violão. A gente ainda tem contato até hoje e nossa relação é muito boa”, contou.

Aos 3 meses, Jotappê já aparecia em comerciais de TV. Ele participou do filme ‘Acquária’, de Sandy & Junior e com 12 foi um dos meninos do ‘lixão’ em Avenida Brasil.

O funkeiro já emplacou diversos hits e é sucesso na música.

