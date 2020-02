Candyman: Novo suspense de Jordan Peele ganha trailer sinistro. Assista

O reboot do clássico de terror de 1992, Candyman ganhou seu primeiro trailer. Jordan Peele ( Corra! e Nós) produz o filme com o roteiro de Win Rosenfeld ( Infiltrado na Klan).

A trama conta uma antiga lenda urbana de um assassino de casaco, com um gancho no lugar da mão direita, que aparece sempre que se repete cinco vezes seu nome diante de um espelho, foi originalmente personificada pelo ator Tony Todd no filme de 1992 e depois em duas continuações, Candyman: Farewell to the Flesh (1995) e Candyman: Day of the Dead.

A estreia está agendada para 12 de junho.