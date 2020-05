Johnson & Johnson para de comercializar produto que pode estar causando câncer

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

A agência informou que a causa seria a presença de amianto neste produto, uma fibra mineral que é proibida em boa parte do mundo por ser altamente tóxica e cancerígena. No Brasil esta fibra é conhecida por ser utilizada na fabricação de telhas.

A empresa afirmou que tem confiança em seus produtos e que seus testes não encontraram amianto no Johnson Powder para bebês.

Ainda segundo a Reuters, a Johnson & Johnson tem 16 mil ações na Justiça de consumidores que processaram a companhia alegando que o talco vendido pela empresa causou câncer.

Não há informações até o momento se o talco comercializado no Brasil é afetado pela contaminação ou se as vendas serão interrompidas também aqui no país.