Sintomas e dicas de prevenção contra o câncer de próstata; Saiba mais

Os homens têm uma pequena glândula que fica abaixo da bexiga ao redor da uretra, essa glândula é chamada de próstata. Ela produz um líquido que faz parte do esperma e quando o homem vai envelhecendo, a tendência é que a próstata cresça. A partir desse crescimento, pode gerar problemas de saúde, segundo as informações do site UOL.

Alguns sintomas são fáceis de serem identificados como:

1. Vontade de urinar com frequência;

2. Acordar várias vezes durante a noite para urinar;

3. Sangue na urina ou no sêmen;

4. Dor ou ardor ao urinar;

5. Dor ao ejacular;

6. Dor ou rigidez frequente ao nível da zona lombar, ancas, zona pélvica, retal ou coxas;

7. Perda involuntária de urina.

O site separou algumas dicas para prevenir a doença:

1. Seguir uma dieta rica em frutas e vegetais.

2. Comer peixes gordos ricos em ômega-3 e alimentos ricos em gorduras boas, como o abacate, frutos secos e azeitonas.

3. Evitar alimentos processados e ricos em açúcar e gordura saturada. Manter-se bem hidratado, bebendo água.

4. Beber chá, os mais recomendados são o verde e o de hibisco, ambos ricos em antioxidantes. É importante, contudo, preferir chás sem cafeína, que pode irritar a próstata e a bexiga.

5. Ter uma boa higiene íntima, mantendo os órgãos genitais limpos.

6. Praticar exercício físico e controlar o peso.

7. Fazer uma boa gestão do stress: o stress pode levar à contração inconsciente e persistente dos músculos pélvicos, o que, a longo prazo, pode causar problemas a nível da próstata. Experimente terapia, meditação ou exercícios como ioga ou tai chi.