Kelly Key revela câncer e diz que passará por cirurgia

A cantora Kelly Key revelou nesta terça-feira (12) que foi diagnosticada com câncer de pele no final do ano passado e que passou por cirurgias.

“Ano passado descobri um câncer de pele e fiz a retirada dele. Isso foi quando eu estava em Portugal. Tirei e pediram para tirar um pouco mais. Junto com esse um pouco mais, tirei outras pintas que suspeitavam”, começou.

“O resultado era que eram pré-cancerígenas. E voltaram a dizer que eu precisava tirar um pouco mais e hoje é o dia, eu vou tirar um pouco mais. Vou ganhar uma cicatriz maior”, contou.

Kelly disse que vai surgir com uns curativos e aproveitou para alertar os seguidores. “Vou preparar um material para falar disso, porque acho super útil, as pessoas precisam se informar a respeito, precisam saber sobre isso”.