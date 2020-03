Canais por assinatura liberam sinais gratuitamente para manter pessoas em casa

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Os canais de TV por assinatura decidiram seguir o exemplo da GloboNews e estão liberando gratuitamente, a partir desta segunda-feira (16), os canais pagos. A decisão se baseia após Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendar isolamento para conter o avanço do novo coronavírus. A medida vale até 31 de março.

Segundo a Folha de São Paulo, o grupo The Walt Disney Company, em conjunto com as operadoras, anunciou que abriu o sinal de seus canais na TV por assinatura no Brasil.

O site listou os canais por assinatura que estão com os sinais abertos:

- Disney

- Nat Geo Kids

- ESPN

- FOX

- National Geographic

- Arte1

- BandNews TV

- BandSports

- Terraviva

- Smithsonian Channel (apenas na Net e Claro)

- GloboNews (nas próximas duas semanas)