Rússia é acusada de usar hackers para tentar roubar pesquisa de vacina para Covid-19

Wilson Lima e a teoria do nada

O Centro de Cyber Segurança do Reino Unido informou que hackers com apoio do governo russo estão tentando roubar a pesquisa sobre a vacina para Covid-19.

Além do Reino Unidos, os EUA e o Canadá também acusam a Rússia de estar coordenando os ataques do grupo de hacker APT29. Segundo os países, os ataques são contínuos e com diferentes técnicas.

O ministro de Relações Exteriores, Dominic Raab, condenou os ataques chamando de “interesses egoístas” enquanto o Reino Unidos, os EUA e o Canadá tentam proteger a saúde global.

Vale lembrar que na quarta (15), a Rússia anunciou que fez os primeiros testes clínicos em seres humanos de uma vacina.