Trio é detido após desenterrar corpo e tentar desovar em outro bairro de Manaus

Manaus/AM - O corpo de homem ainda não identificado foi encontrado dentro do porta-malas de um veículo que trafegava pela rua Major Izidoro, do bairro de São Sebastião, na Zona Sul da capital.

O cadáver foi encontrado depois que uma equipe de policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu a denúncia de que três homens estariam desenterrando um corpo próximo ao Campo Do Suplanzão. A polícia então começou a fazer as buscas pelo bairro e avistou um um veículo modelo Corsa de cor azul e placas JWR-2628, com ocupastes em atitudes suspeitas.

Os militares pediram pra fazer a abordagem no veículo, e quando abriram o porta-malas se depararam com o corpo de um homem enrolado em um lençol. Ao ser questionado, o condutor do veículo, de 32 anos, informou que só estava fazendo o transporte da vítima, que já havia sido desenterrada e deveria ser jogada em outra parte da cidade. O motorista contou ainda, que receberia R$ 100 para fazer o ‘serviço’.

Além do condutor do carro, também estavam outro homem de 18 anos e um adolescente de 17 anos.

Eles foram detidos pela 3ª Cicom, que deve encaminhá-los para a Polícia Civil, para esclarecimentos sobre o assassinato.

O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).