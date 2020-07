Ao sair para regar plantas em Manaus, mulher encontra jovem desovado em campo

Wilson Lima vence a batalha política

Manaus/AM - O corpo de um jovem, ainda não identificado, foi encontrado morto em uma área de mata, no Campo do Suplazão, no bairro Petropólis, na Zona Sul, na manhã dessa quarta-feira (15).

O homem, que aparenta ter entre 20 e 25 anos, foi achado por uma idosa que tem uma horta na local e teria ido regar as plantas por volta das 9h.

Ela acionou a polícia que já isolou o local e aguarda a chegada dos peritos. A vítima tem vários golpes de arma pelo corpo e pode ter sido apenas desovado no trecho ainda pela madrugada.