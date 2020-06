Mulher é espancada com vassouradas e tem braço quebrado por ex-marido

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Uma mulher de 40 anos foi espancada e teve o braço quebrado pelo ex-marido de 24 anos, durante a madrugada desta segunda-feira (29), na cidade de Ponta Porã a 346 quilômetros de Campo Grande. O homem acabou preso e levado para a delegacia.

Segundo o MidiaMix, o homem invadiu a casa da ex-mulher por volta da meia-noite desta segunda, espancando a vítima com vários golpes de vassouradas na cabeça e no braço, e por causa dos golpes, ela acabou com o braço esquerdo quebrado pelo autor que estava descontrolado e bêbado.

Quando a polícia chegou encontrou a vítima chorando e com vários hematomas pelo corpo. O autor foi localizado escondido embaixo de uma mesa, no lado externo da residência. Por causa, de sua agressividade teve de ser algemado para ser levado para a delegacia onde foi autuado por lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Durante o registro do boletim de ocorrência na delegacia, o homem fez ameaças aos policiais. A vítima foi levada para o hospital da cidade onde teve de ficar internada sob observação devido aso seus ferimentos.