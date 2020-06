Mãe é suspeita de forçar filha pra ser estuprada por padrasto

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Uma mulher está sendo investigada por suspeita de fazer a filha de 6 anos participar de relações sexuais com o marido dela, padastro da criança. O suposto estupro aconteceu na cidade de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul.

Segundo a imprensa local, o caso veio à tona nesta terça-feira (2), depois da polícia receber as denúncias de que mulher obrigava a filha a ver e ser estuprada. Ainda segundo informações, a menina já teria sido retirada do convívio familiar e os suspeitos estavam sendo procurados pela polícia.