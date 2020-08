Esposa descobre traição e ateia fogo em casa com filha de 7 anos dentro

Uma jovem de 25 anos trocou agressões com o marido e colocou fogo na casa deles, com a filha de 7 dentro, na manhã de segunda-feira (03), no Jardim Presidente, em Campo Grande. Ninguém ficou ferido e a criança foi entregue ao Conselho Tutelar.

Segundo um site de notícias do Globo, informações da polícia dão conta que o casal ingeria bebidas alcóolicas e usava entorpecentes na residência, quando a jovem descobriu relacionamento extraconjugal do marido, de 35 anos, com uma amiga dela que também estava no local.

A esposa então foi tirar satisfação com a amiga e esta foi defendida pelo amante. A jovem então atingiu superficialmente a cabeça do marido com uma facada e este, mesmo ferido, reagiu com dois socos na mulher.

O homem saiu de casa e então a esposa colocou fogo em um colchão e este se espalhou por roupas. O Corpo de Bombeiros esteve no local e o fato foi presenciado por duas testemunhas, sendo a criança entregue ao Conselho Tutelar e a mãe e o marido encaminhados para a Delegacia de Atendimento à Mulher.

O homem precisou de curativo no ferimento na cabeça e, na delegacia, disse que não queria representar criminalmente contra a jovem. Esta ficou com hematomas nos braços, pequena queimadura e edema no nariz. Ela também não quis medida protetiva contra o marido.

O caso foi registrado como lesão corporal em situação de violência doméstica e incêndio.