Durante suposto ataque de facção, criança de 12 anos é baleada em Manaus

Manaus/AM - Homens armados pilotando uma motocicleta deixaram pelo menos duas pessoas baleadas na noite deste domingo (15) no beco 28 de Agosto, próximo ao Campo do Estrela, localizado no bairro da Compensa II, Zona Oeste da capital.

Segundo informações de policiais militares que atendem a área, os criminosos teriam chegado ao local e começado a atirar em alvos que estariam no campo. Uma menina de 12 anos que passava pelo local acabou sendo atingida durante a ação.

Moradores da área teriam contado para a polícia que o crime seria motivado pela disputa de área no tráfico de drogas no bairro.

Todos os feridos foram encaminhados para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias para procedimentos clínicos e cirúrgicos. O estado de saúde das vítimas não tinha sido divulgado até o fim da reportagem.