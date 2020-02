Criança mata padrasto com facada no pescoço na frente da mãe e do irmão

Uma criança de 11 anos matou o próprio padrasto com duas facadas no pescoço na casa onde morava com ele, a mãe e o irmão mais velho, em Campinas, São Paulo. O crime ocorreu na noite de última segunda-feira (10), mas só foi registrado ontem (11).

Para a Polícia Civil, a garota contou que o homem estava agredindo a mãe e o irmão e que ela apenas tentava fazer com que ele parasse. Segundo o sistema de informação da Globo,a menina deu detalhes de como tudo aconteceu e revelou que o padrasto costumava agredí-los com frequência.

Ela afirmava que na noite de segunda, o casal começou a discutir por ciúmes e em dado momento, o irmão, de 15 anos, tentou interferir an confusão. Para contê-lo, o homem aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” no garoto criança se desesperou ao ver o irmão sufocar.

Ela pegou uma faca para assustar e “cutucar” o agressor, mas acabou perfurando a carótida. O padrasto correu para fora da casa e caiu morto alguns metros depois por conta do sangramento.

O caso foi registrado na 2º Delegacia Seccional da cidade, mas de acordo com o delegado do caso, seu despacho indicará que a criança agiu sob forte emoção na tentativa de salvar a mãe e o irmão.