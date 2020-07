Retorno do Campeonato Paulista tem data definida

Impeachment e jogo de poder

O Campeonato Paulista de 2020 será retomado no próximo dia 22 de julho, de acordo com anúncio do governador de São Paulo, João Doria, nesta quarta-feira (8). A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa.

“No dia 22 de julho, vai acontecer a primeira rodada do Campeonato Paulista. O Paulistão foi paralisado faltando seis rodadas para chegar ao final. A previsão é de que a final seja disputada possivelmente no dia 8 de agosto, sábado, e no dia seguinte, ao que tudo indica, começa o Campeonato Brasileiro”, informou Doria.

O governador frisou que as partidas do campeonato só poderão acontecer em cidades onde o coronavírus esteja com situação controlada.

“O Centro de Contingência da Covid-19 aprovou, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, com assistência médica da Federação Paulista de Futebol, o novo protocolo da retomada do Campeonato Paulista. Os jogos deverão ocorrer obrigatoriamente em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo e em estádios sem a presença da torcida”, disse o governador.

Ainda restam seis datas do Campeonato Paulista: as duas rodadas finais da fase de grupos, as partidas únicas das quartas de final e semifinais e os dois jogos da final.