Jorge Jesus rebate críticas sobre volta dos treinos do Flamengo em meio à pandemia

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

O técnico Jorge Jesus rebateu as críticas que o Flamengo vem recebendo após a decisão de voltar aos treinamentos sem a devida autorização da prefeitura do Rio de Janeiro e revelou que fez o teste para o coronavírus dezesseis vezes.

"O Flamengo foi atacado quando voltou a treinar porque muita gente estava morrendo no Brasil, porque estava no pico da pandemia no Brasil. Claro que isso é um respeito que temos que ter, mas também é verdade que sabíamos o que estávamos fazendo. Eu, pessoalmente, fui testado dezesseis vezes. O porto seguro dos meus jogadores e da comissão técnica é o centro de treinamento do Flamengo. Ali, é uma população controlada. O Flamengo pode servir de exemplo para as grandes empresas no Brasil. Como uma grande empresa vai voltar ao trabalho? É isolar, testar e prevenir", disse o treinador no canal do Flamengo no Youtube.

Jesus aproveitou a oportunidade e disse que a sociedade precisa aprender a conviver com o vírus até quando a vacina for disponibilizada.