Galvão Bueno lamenta volta do futebol em meio à pandemia: 'futebol não pode dar esse exemplo'

Contrário ao retorno do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus, o narrador e apresentador Galvão Bueno chamou a decisão de ‘precipitada' e comentou sobre o hospital de campanha que fica ao lado do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Achei a volta do Campeonato Carioca precipitada e desrespeitosa com os familiares das mais de 50 mil vítimas. (...) Enquanto Flamengo e Bangu estavam jogando no Maracanã, naquele momento, no estacionamento do Maracanã, onde está instalado um hospital de campanha, morreram duas pessoas. Isso explicita a precipitação que existia", afirmou em entrevista ao SporTV, nesta segunda-feira (22).

Ao falar sobre a decisão de Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, que adiou parte da rodada do campeonato após autorizar a competição, Galvão lamentou: "Se não estivessem embutidas dentro desse drama que é a pandemia, as coisas que aconteceram nos dois últimos dias poderiam ser consideradas risíveis. (...) Não pode ser assim. O futebol não pode dar esse tipo de exemplo", completou.