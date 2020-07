Flu ganha mando de campo e Globo vai à Justiça para não transmitir final da Taça Rio

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

A TV Globo anunciou que vai recorrer da liminar obtida pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) que obriga a emissora a transmitir a final da Taça Rio entre Flamengo e Fluminense, nesta quarta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília). O mando de campo da decisão será do tricolor, conforme sorteio realizado nesta segunda-feira (6), que optou por levar a partida para o Maracanã.

A Globo rescindiu contrato com de transmissão do Campeonato Carioca na última quinta-feira (3), alegando quebra de exclusividade em acordo assinado com a Ferj e 11 dos 12 clubes na disputa, único que não fechou esse acordo foi o Flamengo.

A Ferj recorreu à Justiça para que o contrato fosse mantido e obrigando a emissora a transmitir as partidas restantes do campeonato. Por isso, a Globo transmitiu o jogo da semifinal entre Fluminense e Botafogo no último domingo (5), por conta de ordem judicial.

Pelo mando de campo da partida da final da Taça Rio ser do Fluminense, por contrato, a Globo deve transmitir a partida e também baseado na Medida Provisória 984, porém a emissora vai recorrer da decisão.