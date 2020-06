Dirigente do Botafogo critica volta do futebol: 'cada gol do Gabigol pode significar uma morte do lado'

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

O dirigente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro voltou a criticar o retorno do Campeonato Carioca, em meio à pandemia do novo coronavírus. A partida entre Flamengo e Bangu está marcada para esta quinta-feira (18), no Maracanã. Ao lado do estádio, funciona o hospital de campanha do Rio de Janeiro, a cidade registrou nesta quarta-feira (17), 86.963 casos confirmados e 8.138 mortes pela doença.

"Todos os países do mundo respeitaram uma doença super contagiosa, ninguém falou em treinos e jogos, e aqui se fala em protocolos, em terminar o campeonato para ajudar os clubes menores, como se só no Rio de Janeiro tivessem clubes menores. Uma falta de respeito às pessoas que estão enterrando mortos", lamentou Montenegro, durante uma entrevista ao Sistema Globo.

"Fazer um jogo amanhã com um hospital de campanha do lado. Cada gol do Gabigol no Maracanã pode significar uma morte do lado", salientou.

Carlos Augusto Montenegro afirmou que não vai expor os jogadores ao risco de contaminação e comentou sobre uma possível punição ao time.

"Se for o caso de perder os pontos, que a federação tire. Vou preservar os jogadores para outros campeonatos. Lamento, porque temos chances de chegar à semifinal, mas se desprezam o Botafogo e o Fluminense, que terminem sozinhos o campeonato".