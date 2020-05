Em meio à pandemia, torcida do Fluminense protesta contra retorno do futebol: 'vidas acima do dinheiro'

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Com uma faixa "vidas acima do dinheiro", membros de uma torcida organizada do Fluminense protestaram, nesta sexta-feira (29), em frente ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o retorno dos jogos do Campeonato Carioca durante à pandemia do novo coronavírus.

Os dirigentes do clube carioca já haviam se posicionado contra o retorno do futebol e ganhou apoio da torcida, no momento em que o Rio de Janeiro registra 44.886 casos confirmados e 4.856 de mortes no estado. O Botafogo é seu aliado na luta contra Flamengo e Vasco, que se mostram favoráveis à volta.