CBF define datas para retorno do futebol brasileiro e ações para evitar Covid-19

Manaus/AM - O futebol brasileiro tem previsão de retornar no final de julho ou início de agosto, conforme avaliação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A informação é do repórter Vagner Martins, do Fox Sports, que teve acesso às definições que foram discutidas em reunião realizada entre setores da CBF.

Na reunião, medidas para evitar ao máximo o contato entre os jogadores e comissões técnicas antes e depois das partidas foram discutidas, assim como o uso do VAR (arbitro de vídeo) e realização de testes para diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19).

As partidas vão ocorrer com os portões fechados. Todos as pessoas envolvidas nas partidas passarão pela aferição da temperatura. Na entrada dos atletas no campo, um time vai primeiro enquanto o outro espera para ir ao gramado, no segundo tempo a ordem se inverte. Nas comemorações de gols estarão proibidos os abraços.

Cuspir, assoar o nariz e outros necessidades do tipo também estarão proibidas, sem previsão de multa, a promessa é de que locais específicos para isso sejam disponibilizados dentro do campo. Além disso, os jogadores não vão poder tomar banho nos vestiários, eles devem seguir imediatamente para suas casas após a partida, levando os uniformes que será da responsabilidade deles lavar.

Em relação aos testes, todos os atletas passarão pelos exames de diagnóstico da Covid-19 48 horas antes das partidas. A imprensa terá acesso restrito com apenas as equipes de transmissão podendo entrar no estádio.

Quanto a arbitragem, se deve aproveitar o plantel do estado onde será realizado o jogo, para evitar voos. A cabine do VAR não vai ficar no estádio e sim em um escritório próximo.

Todas essas medidas previstas ainda serão discutidas novamente em reunião marcada para esta segunda-feira (18) com os clubes. Apesar da expectativa da CBF, o retorno do futebol brasileiro só vai ocorrer quando houver aval do Ministério da Saúde e demais órgãos de vigilância sanitária.