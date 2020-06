Campeonato Brasileiro já tem possíveis datas para início das Séries A e B

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

A CBF anunciou, após reunião com a Comissão nacional de Clubes (CBC), que o Campeonato Brasileiro pode ter início no dia 9 de agosto para série A e 8 de agosto para série B.

Segundo o Extra, as datas nasceram após reunião com os 40 clubes das duas primeiras divisões. O maior entrave para a realização do torneio é a liberação das autoridades de saúde, já que a realização de eventos esportivos depende do aval de cada município e governo estadual onde o estádio está localizado. Mas a maioria dos clubes da Série A se dispuseram a jogar fora de suas cidades caso, até lá, não haja a permissão.

Dos 20 clubes participantes, 19 concordaram com a medida. O Athletico Paranaense foi o único a se posicionar de forma contrária.

Confira o comunicado na íntegra:

O campeonato Brasileiro da Série A poderá retornar no dia 9 de agosto, domingo. A Série B tem data prevista de recomeço para 8 de agosto.

A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira, em reunião convocada pela CBF junto com a Comissão Nacional de Clubes (CNC) com a participação dos 40 clubes disputantes duas séries.

As datas básicas e o cronograma de retorno foram propostos pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e apoiadas pelos clubes.

O retorno do futebol depende da autorização das autoridades de saúde. Mas, dezenove dos vinte clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades, em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos. Foi um sinal de apoio à realização da competição pela CBF.