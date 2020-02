Fast vence Iranduba e garante vaga na semifinal do campeonato amazonense

Manaus/AM - O Fast Clube venceu de 2 a 0 do Iranduba, na noite desta terça-feira (18), no estádio Ismael Benigno, conhecido como estádio da Colina, no bairro do São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. A partida é a sétima rodada do campeonato amazonense e garantiu 13 pontos e elevou o time a 3ª posição na tabela.

O zagueiro Carlinhos Rocha abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo de jogo, Luizão ampliou o placar e fez o segundo gol contra o Hulk da Amazônia. Os torcedores agitaram com a vitória.

O próximo jogo da semifinal ocorre na quarta-feira (26) e será definido do duelo entre Amazonas FC e Manaus FC, nesta quinta-feira (20).