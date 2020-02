Manaus F.C vence Iranduba e se aproxima da liderança no Campeonato Amazonense

Manaus/AM - Na noite deste sábado, o Manaus F.C ganhou de 1 a 0 do Iranduba em uma partida no estádio Ismael Benigno, conhecido como estádio da Colina, no bairro do São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

O jogo valeu pela sexta rodada do campeonato amazonense e aproximou o Manaus ao líder do campeonato, o Amazonas.

O único gol, do jogo considerado difícil para as duas equipes, foi feito pelo meia Hamilton aos 25 minutos do segundo, após Caique ter cobrado escanteio pela esquerda, dando a chance de ouro para o camisa 25 Hamilton, que fez os torcedores vibrarem.

No próximo dia 20, Manaus enfrentará o Amazonas.