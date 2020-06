Veja quais torcidas brasileiras estão entre as melhores do mundo, segundo site internacional

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

A torcida do Flamengo aparece como a quinta melhor do mundo segundo uma pesquisa realizada por um jornal da Espanha. A do Grêmio também aparece entre as 10 mais.

Segundo o Lance, o Diário 'Marca" divulgou que A Nação recebeu mais de 100 mil votos, ficou atrás de Zamalek, do Egito (141 mil votos), Al-Zawraa, do Iraque (183 mil), Al Ahly, do Egito (457 mil), e Raja Casablanca - os fãs marroquinos foram os líderes com ampla vantagem: mais de 3 milhões e 100 mil votos.



A torcida do Grêmio, em oitavo lugar com mais de 47 mil votos, foi outro representante brasileiro no Top-10 do ranking, que ainda conta com Espérance, da Tunísia, Real Madrid e Bétis, ambos da Espanha, e Liverpool, da Inglaterra.