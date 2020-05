Campeã do BBB20, Thelma sofre ataques racistas durante live e internautas se revoltam

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

Thelma Assis, campeã do Big Brother Brasil 2020, e a repórter Luanda Vieira, da revista Glamour, foram alvos de comentários racistas enquanto realizavam uma live no Instagram nesta terça-feira (26).

Enquanto conversavam, a médica e a jornalista receberam alguns comentários do tipo "essas negras frescas", "ridículas", e ainda foram mandadas "se f*der". No Twitter, internautas se revoltaram com a situação e subiram a tag 'Thelma merece respeito'. A campeã do BBB20 se pronunciou, agradecendo o carinho dos fãs: ""Eu não entendo como existem pessoas que ainda não se conscientizaram que racismo é crime e que internet não é terra de ninguém. Duas mulheres pretas falando sobre representatividade, superação e principalmente sobre a importância de atitudes anti-racistas. Muito orbigada pela tag de apoio, me emocionei. Todos nós merecemos respeito. Não vamos nos calar", escreveu.