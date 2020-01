Casos de câncer de colo de útero estão relacionados ao HPV; Saiba mais

Mais de 16 mil mulheres sofrem com o tumor de colo do útero ao ano no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). A doença é silenciosa e é o terceiro tipo de câncer que mais atinge as mulheres, cerca de 35% das pacientes morrem.

De acordo com o UOL, o principal causador da doença é o papilomavírus humano, o HPV, uma infecção sexualmente transmissível que atinge principalmente a população feminina. Para os especialistas, 75% das mulheres sexualmente ativas vão entrar em contato com o vírus ao longo da vida e 5% delas podem desenvolver o câncer de colo de útero.

Para se prevenir é necessário tomar a vacina contra o HPV e sempre usar preservativos nas relações sexuais.