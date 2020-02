Casos de DSTs aumentam no período de carnaval; Veja quais doenças mais comuns

A melhor época do ano chegou e com isso a preocupação de especialistas em saúde pública com as doenças sexualmente transmissíveis também aumenta durante o período de carnaval.

De acordo com o site UOL, as diversas bandas e blocos espalhados em todo o Brasil o excesso no consumo de álcool e o rodízio de parceiros pode contribuir para que jovens tenham relações sexuais sem preservativo.

O Ministério da Saúde deve distribuir mais de 500 milhões de preservativos durante o período carnavalesco e tem como alvo jovens com idades entre 15 e 29 anos. Ainda de acordo com a publicação, o uso de preservativos é essencial e a única maneira de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (IST) — sífilis, gonorreia, HIV, clamídias e hepatites.

Veja as doenças mais comuns

Vírus do papiloma humano (HPV)

A doença se propaga através do sexo e causa verrugas em diversas partes do corpo. Alguns tipos podem ser evitados com vacina.

Herpes genital

É o tipo de infecção mais comum e é caracterizada por dor e feridas genitais.

Clamídia

Uma doença comum e sexualmente transmissível que pode não apresentar sintomas.

Gonorreia

É uma infecção bacteriana que, se não for tratada, pode causar infertilidade.

AIDS

A AIDS é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater infecções.

Sífilis

Infecção bacteriana geralmente transmitida pelo contato sexual que começa como uma ferida indolor.