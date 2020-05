Motorista avança contra protesto e quase atropela manifestantes; Veja vídeo

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Um motorista de caminhão avançou contra uma multidão de manifestantes, em Minneapolis, nos Estados Unidos. O grupo protestava contra o racismo após a morte de George Floyd.

No vídeo mostra que as pessoas tiveram que correr para não serem atropeladas. De acordo com o UOL, o único ferido foi o motorista do veículo.

Ainda segundo a publicação, no momento que o motorista acelerou os manifestantes estavam ajoelhados.