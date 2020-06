Camila Queiroz exalta Klebber Toledo como dono de casa e conta como relacionamento começou

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Ao contrário de alguns casais que estão vendo o relacionamento em crise durante a quarentena, o casamento de Camila Queiroz e Klebber Toledo vai de vento em popa no isolamento social.

Em entrevista ao Jornal Extra neste domingo (7), os pombinhos falaram sobre a rotina no lar e ainda sobre planos de aumentar a família. A atriz foi só elogios ao amado: "Ele tem sido muito parceiro. Divide as tarefas de casa, cozinha bem... Não vou fazer tanta propaganda, porque o bicho já é bonito, tem esse 'zóio' claro, não posso ficar vendendo meu peixe", brincou ela, que exaltou as habilidades domésticas do ator: "Ah, e ele é também um excelente dono de casa. Klebber levanta mais cedo, umas 6h. Eu preciso dormir bastante. Se for menos que o necessário, isso altera o meu humor. Já teve dia, na quarentena, em que eu acordei com a casa brilhando, não precisei fazer nada".

Mas apesar disso, Camila garante que não se prende ao modelo de casamento perfeito: "Perfeito onde, gente? Não existe modelo de casamento ideal. Tudo é uma construção. A gente aprende a ter paciência, dedicação, um tem que prestar atenção no outro... E amor não é tudo. Todo mundo tem problema. Temos que ter maturidade para encarar e disposição para estarmos juntos". Ela conta que os dois não dormem sem resolver pendências: "Klebber não dorme com nada mal resolvido, ele resolve. Tem hora que a opinião diverge e temos que entrar num consenso. Mas brigamos poucas vezes, nem sei qual foi a última.".

"Porque antes de começar a virar briga, eu converso. Camila é canceriana, fica mais quietinha. Eu sou geminiano, o cara que diz “não vai dar para ficar assim, vamos resolver”, completou o ator.

Defeitos

Klebber teve dificuldade ao apontar algum defeito na amada: "Somos opostos mesmo, mas isso não é uma questão. Sou de resolver agora, e Camila, podendo, é de deixar pra amanhã. Ela consegue sentar no sofá e ver TV, eu não. O curioso é que Camila era mais agitada antes. Agora, está mais serena, e percebi que no dia a dia, é mais doce do que eu pensava. Ela gosta de um momentinho de calma, parar um pouco, dar uma respirada. Eu já chego do trabalho, troco de roupa, vou malhar, fazer outra coisa. A calma dela é boa para mim, porque, como sou agitado, ela é meu freio. Camila é jovem com alma de velho (risos).

"Mas não é um defeito, é charminho. E, com o convívio diário, percebi que ela acorda inchadinha, o que a deixa ainda mais bonita", completa ele, babando pela amada.

Amor à segunda vista

Com a reprise da novela "Êta Mundo Bom" (Globo), responsável pela aproximação do casal, os dois também falaram sobre como tudo começou. E garantem que não foi amor à primeira vista. No início da novela, Camila namorava. Depois, solteira, recebeu palpite de "cupidos" que apostavam nos dois juntos:

"Não foi o típico amor à primeira vista (risos). Curiosamente, minha primeira cena foi com Klebber, e já naquele dia gravamos uma cena de beijo. Era a segunda vez que nos víamos na vida. Antes, tinha sido no “Criança esperança”, e eu ainda estava em “Verdades secretas”. Nós nos apresentamos nos bastidores do programa e dissemos animados: “Que bom que trabalharemos juntos!” . Só fomos nos ver de novo no primeiro dia de gravação, em Teresópolis. Então, o nosso “perceber” aconteceu bem tarde, quase nos dois últimos meses da novela", disse ela.

"Tivemos vários cupidos, como a Dayse (Teixeira, caracterizadora). Ela maquiava Camila, que contava um pouco da vida para ela. Depois, Dayse me falava: “Camila está solteira... Vocês deveriam se conhecer melhor...”. Ela é muito nossa amiga, foi uma grande incentivadora. Camila e eu fomos nos encontrando, percebendo mais o outro, nos dando a chance de nos olhar além dos personagens. Quando tem que ser é! E que bom que foi. Mas os amigos têm sim uma grande parcela de “culpa”, influenciaram com certeza ", completou Klebber.

A atriz conta que Rosi Campos, a Eponina na novela, foi um dos principais cupidos: "Ela dizia: “O Klebber... Klebber é um príncipe, não é?”. E eu brincava. “É? Não acho tudo isso (risos)”. Os amigos nos bastidores torciam muito para sermos um casal.".

Filhos?

Sobre o plano de ter filhos, os pombinhos não veem urgência: "A gente está feliz com família agora", disse ela, sobre as três cachorrinhas do casal, Lua, Angel e Céu: "Além do mais, minha irmã está morando com a gente, porque está estudando e trabalhando também. Acaba que temos uma 'filha' mais nova", disse."O bebê vai vir na hora que tiver que vir. Se ficar programando muito, nunca chega a hora certa. Vamos deixar acontecer".