Camila Pitanga agita seguidores ao postar foto de Natal com namorada e ex-marido

Camila Pitanga resolveu dividir com os fãs um pouco de como foi o seu Natal e agitou as redes sociais. No seu Instagram, ela compartilhou fotos ao lado da namorada Beatriz Coelho e do ex-marido Claudio Amaral Peixoto.

A atriz mostrou que é bem resolvida e quem mantém um relacionamento com o ex com quem tem uma filha, Antônia, 11, e garante que os dois são grandes amigos desde o divórcio.

Em outra foto ela aparece com Beatriz e toda a família. Pitanga assumiu o relacionamento com a artesã há pouco mais de um mês e recebeu a benção do pai Antônio Pitanga. A atriz recebeu muitos elogios de seguidores. Esse é o primeiro relacionamento homoafetivo da atriz que vinha mantendo o namoro longe da mídia.