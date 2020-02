Irmã de Hulk volta alfinetar ex-mulher do jogador: ‘cunhada gata é outro estilo'

A irmã de Hulk, Jéssica Kelly voltou a alfinetar a ex- cunhada, Iran Angelo.

Nas redes sociais, Jéssica postou uma foto ao lado da nova cunhada Camila, sobrinha de Iran e aproveitou para detonar mais uma vez a ex-mulher do jogador: ‘Ter cunhada gata é outro estilo’.

Em outra postagem, que está ao lado do casal, ela escreveu: ‘Deus sabe de todas as coisas’.

O namoro de Hulk com Camila, sobrinha da sua ex-mulher, Iran Angelo, teria começado em outubro de 2019, três meses após o fim do casamento do jogador.