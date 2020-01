Ex de Hulk é hospitalizada após ver foto do jogador com a sobrinha

Recentemente foi divulgado a primeira foto de Hulk com a nova namorada, Camila Ângelo, sobrinha da ex do jogador. Os dois posaram agarradinhos. Quem não gostou nenhum pouco foi familiares da jovem e principalmente Iran Ângelo.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Iran tem chorado compulsivamente e os familiares temem que ela entre em depressão.

Ainda segundo a publicação, após ver a foto do casal a ex-mulher foi parar no hospital por conta de um pico de pressão arterial.