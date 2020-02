Após enxurrada de críticas, namorada de Hulk deleta conta das redes sociais

Camila Ângelo, a nova namorada do jogador de futebol Hulk, resolveu sumir das redes sociais.

Ela é sobrinha da ex-mulher do jogador e vem sendo duramente criticada desde que assumiu o relacionamento com Hulk, em dezembro. O relacionamento dos dois afetou a relação da família.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a ex-mulher do atleta, Iran Ângelo, sofreu muito com o divórcio e também porque Camila era a sobrinha preferida. Inclusive, a família teme que ela esteja em depressão.