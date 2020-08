Estudo revela a pior hora do dia para ter relações sexuais; descubra

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Um estudo revelou que o horário mais comum que o casal mantem relações sexuais é entre as 21h e meia-noite, no entanto, é o pior momento já que a essa hora, a maioria das pessoas está exausta, cansada do trabalho, dos estudos. Além disso, o sexo à noite pode atrapalhar o sono, deixando o casal mais esperto, com o corpo "acelerado".

A pesquisa publicada na Frontiers in Psychology destaca que o horário do aumento da libido em homens e mulheres é oposto: as mulheres sentem maior desejo à noite, enquanto os homens estão mais despertos pela manhã. As informações são do site UOL.

Ainda de acordo com a publicação, os especialistas da Healthy recomendam que o casal se encontre no meio da tarde, por exemplo, para aproveitar um momento 'a dois'.