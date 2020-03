Ex-BBB Clara volta a trabalhar com striptease na internet durante quarentena

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

A ex-BBB Clara Aguilar, 32, está aproveitando a quarentena do coronavírus para faturar em casa. Hoje em dia casada e mãe de dois filhos, a loira que roubou a cena no BBB14 ao viver um romance caliente com a campeã da edição, Vanessa, voltou a trabalhar como cam girl - nome dado para mulheres que fazem striptease ou se exibem na internet, em troco de dinheiro.

De olho no aumento de internautas entediados, a DJ e youtuber resolveu voltar aos trabalhos sensuais: "O aumento foi instantâneo. Mesmo quando não estou on-line, estou fazendo dinheiro com venda de vídeos e fotos por lá. Tento manter uma média de umas cinco vezes por mês. É uma coisa que gosto muito de fazer e não pretendo parar tão cedo”, contou.

Clara já trabalhava como cam girl antes do BBB, mas depois que deixou o reality, passou a se dedicar a outras coisas. "É uma profissão normal, como qualquer outra. Faço isso há 13 anos, estou acostumada. E vem crescendo... No meu canal, entrevisto muitas meninas que largaram tudo e estão fazendo bastante dinheiro na frente da webcam”, conta.

A profissão também é conciliada com o papel de mãe e esposa: “Ser mãe é a minha melhor versão, trouxe muita maturidade e me fez descobrir um amor que eu jamais imaginei que existiria”.