6 mitos e verdades sobre o transplante capilar

De acordo com o último levantamento da SBC (Sociedade Brasileira do Cabelo) divulgado no cerca de 42 milhões de brasileiros são reféns da calvície. Dentro da mesma pesquisa, um número que chamou a atenção foi a quantidade de jovens entre 20 e 25 anos que também sofrem com a queda capilar e segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o problema atinge metade dos homens com até 50 anos.

A calvície atinge homens e mulheres das mais variadas idades. O processo da perda de cabelo é progressivo, podendo durar anos. Na busca por reverter essa situação, muitos recorrem a soluções desesperadas como raspar o cabelo ou usar máscaras com ingredientes naturais, no entanto, os resultados nunca são satisfatórios. Mesmo sendo bastante realizado atualmente, o transplante capilar ainda é cercado por algumas dúvidas e informações desencontradas. Será que é tudo verdade? Deixa cicatriz? O procedimento é dolorido?

O especialista em transplantes capilares, Doutor Thiago Bianco explica todos os mitos e verdades sobre o procedimento:

O transplante capilar é doloroso?

Mito. Ao contrário do que muitos afirmam, o transplante é um procedimento indolor, praticado sob sedação com anestesia local.

É possível transplantar cabelo usando pelos de outras partes do corpo?

Verdade. Caso não exista mais a possibilidade de retirar os fios da área da nuca, é possível sim transplantar pelos do corpo para a região. A técnica body hair transplant é uma cirurgia um pouco mais delicada e complexa do ponto de vista técnico e não de risco cirúrgico. Consiste na retirada de pelos do corpo como os fios da região submentoniana (abaixo do queixo) ou no tórax do próprio paciente. Após o procedimento, os pelos pegam as características da região em que foi transplantado tanto em matéria de taxa de crescimento, como de espessura. Com o passar do tempo, ao crescerem, fica quase impossível definir a diferença entre as características do pelo e fio de cabelo.

É possível transplantar cabelo de outras pessoas?

Mito. O transplante de fios somente pode ser realizado do indivíduo para o próprio indivíduo.

Os pacientes com cabelos crespos podem utilizar a técnica FUE?

Verdade. Pacientes com todos os tipos de cabelos podem efetuar a técnica FUE, inclusive pessoas com fios crespos. Não obstante, os resultados dependerão da habilidade do profissional que realizará a cirurgia.

O cabelo transplantado irá cair após alguns anos?

Mito. O cabelo transplantado leva a genética da área doadora, que é uma área permanente, e não sofre a ação do hormônio DHT, capaz de promover uma série de conseqüências como atrofia e queda dos fios. Portanto, os fios transplantados serão permanentes.

É possível atingir um resultado totalmente natural e impercebível com transplante capilar?

Verdade. Por meio das atuais técnicas de transplante folicular, o paciente atinge um resultado impercebível e indetectável. Uma vez realizada por um cirurgião que tenha habilidade técnica e um senso artístico apurado, o transplante terá um aspecto totalmente natural.