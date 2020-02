Rafael Vitti participa do Caldeirão do Huck e internet vai à loucura: ‘queria’

O ator Rafael Vitti, marido da apresentadora Tatá Werneck, participou na tarde deste sábado (8), do quadro Gonga la Gonga, do programa Caldeirão do Huck, da Globo. Participaram também, Marcius Melhem e Juliana Paes.

Eufórico durante as apresentações, o ator chegou a mencionar que parecia o ‘dia do parto’, se referindo a quando a filha Clara Maria nasceu. Além de dizer que sonha que a filha um dia possa gostar de andar de skate. Em minutos, ele se tornou um dos assuntos mais comentados, com internautas apaixonados pela demonstração de afeto do ator. Confira: