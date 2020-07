Saiba por que segurar o xixi pode afetar sua vida sexual

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Uma mania das mulheres pode causar graves problemas de saúde: segurar xixi para sentir prazer igual de orgasmo.

Segundo o site UOL, reter o xixi por longas horas permite que essas bactérias tenham tempo para se reproduzir aos milhares, provocando infecções. Outro perigo é uma distensão de musculatura de todo o assoalho pélvico, região do períneo, que vai do osso acima do clitóris até o final da coluna vertebral, logo acima do ânus. "Com isso, há a possibilidade de a sexualidade da mulher ser prejudicada, pois essa musculatura é responsável pelas contrações na hora do sexo", fala a fisioterapeuta pélvica e sexóloga Débora Padua, especializada no tratamento de vaginismo e dor na relação, de São Paulo (SP), em entrevista ao site.