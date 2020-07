Erros mais comuns que prejudicam a saúde da vagina

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Para evitar infecções, é necessário redobrar os cuidados com a vagina e vestir os tipos certos de calcinha previne várias doenças na região íntima da mulher.

O site UOL enumerou os erros mais comuns das mulheres ao escolherem as roupas íntimas, veja;

1. Calcinhas que não são de algodão

O ideal é que as calcinhas sejam feitas com fibras naturais. No mínimo, o elástico central deve ser forrado em algodão para manter a região inferior fresca e seca. Pesquisas, incluindo um estudo publicado em 2018 na revista Obstetrics & Gynecology, sugerem que usar roupas íntimas que não sejam de algodão aumentam o risco de infecção por fungos. Os tecidos sintéticos - como o poliéster e a renda - podem prejudicar a sua saúde vaginal, retendo calor e umidade, irritando a pele e criando um ambiente perfeito para bactérias ou fungos crescerem e multiplicarem-se.

2. Muito justas

O tamanho importa. As roupas íntimas justas também promovem a irritação e a infecção devido ao calor e umidade.

3. Dormir de calcinha

Para a maioria das mulheres este não é um problema. Mas para as mulheres que sofrem de inflamação crônica da vulva ou da vagina, dormir de calcinhas aumenta a probabilidade de infecções fúngicas, comichão e irritação.