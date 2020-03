Tem Mega-Sena hoje e mais dois sorteios nesta semana

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Os apostadores da Mega-Sena terão uma oportunidade extra para concorrer aos prêmios milionários da modalidade. Nesta semana serão realizados três sorteios: na terça-feira (10), quinta-feira (12) e sábado (14), compondo a Mega-Semana da Mulher. No primeiro sorteio, concurso 2.241, o prêmio está estimado em R$ 2 milhões.

Os sorteios serão realizados no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O público pode acompanhar presencialmente, pela TV ou nas redes sociais das Loterias Caixa

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do País e também no portal Loterias Caixa.