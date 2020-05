Nesta quarta, sorteio de loterias atingem R$ 3,5 milhões

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Nesta quarta-feira, dia 20, a Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio do concurso 2.263 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 4,3 mil em rendimentos mensais. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Também nesta quarta-feira, a Lotofácil sorteia um prêmio de R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar 15 dezenas. O valor de uma aposta simples na Lotofácil é de R$ 2,50.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do País e também no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.