Evelyn Félix é destaque no musical 'A Caixa Mágica do Natal' no Teatro Amazonas

Manaus/Am - A jovem e promissora atriz, cantora e bailarina Amazonense, Evelyn Félix, é destaque no musical "A caixa mágica do Natal" que será apresentado neste fim de semana no Teatro Amazonas (21 de dezembro, às 17h e às 20h e 22 de dezembro às 11h e às 19h). O espetáculo tem acesso gratuito, classificação livre e recursos de acessibilidade com audiodescrição e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A atriz estava cumprindo agenda em São Paulo, cidade em que está radicada há dois anos, quando soube da audição para participar do musical "A Caixa Mágica do Natal" em Manaus, e por se identificar com a proposta artística do espetáculo, ela decidiu fazer as malas e investir para participar da seleção, conquistando uma vaga ao fim onde desde então, ela destaca que há dois meses, tudo o que envolve o espetáculo como ensaios, trocas e convívio entre o elenco e equipe em geral musical está sendo muito leve e prazeroso.

A Caixa Mágica do Natal” conta a história de uma criança que perdeu a mãe há alguns anos e ficou morando apenas com a avó. Ao ficar órfã, a criança também perdeu a paixão pelo Natal que sua mãe alimentava. Até o dia em que encontrou uma caixa de presente com uma carta escrita dias antes de sua mãe partir. Ao abrir a caixa, ela entra em um universo de magia natalina .Com direção cênica de Matheus Sabbá e texto de Thaís Vasconcelos, o espetáculo conta com a Amazonas Filarmônica,Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas,Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, Balé Folclórico do Amazonas e Coral Infantil do Liceu Cláudio Santoro. A direção musical é do maestro Marcelo de Jesus.

No musical, "A Caixa Mágica do Natal" Evelyn interpreta a personagem Mãe/Anjo: "Eu faço a mãe da Malu, mãe-anjo no caso, a minha personagem já morreu há um tempo atrás, e eu apareço em um momento no qual a Malu não acredita mais no amor, não acredita mais na magia do natal. No início, foi muito complicado pra eu construir a personagem, porque eu tenho 20 anos e não sei como é a experiência de ser uma mãe, então eu tive que assistir muita coisa, buscar muita coisa pra gerar esse amor de mãe, que é um amor muito puro, muito diferente que você só sabe quando se é mãe, mas com muita dedicação e entrega, ao longo do processo eu fiquei feliz de conseguir construir uma ligação muito forte com a Malu, com a atriz Lu, e foi uma experiência muito boa porque eu não sabia que eu conseguiria encontrar isso de forma natural, principalmente o equilíbrio da personagem que está entre saber ser a mãe e o divino porque ela é um anjo da guarda da Malu e ela a aconselha a sempre acreditar no amor porque só ele pode mudar tudo e a todos para que a magia do natal seja encontrada." afirma Evelyn.

A atriz também já participou de outros musicais como "A Bela e a Fera", esteve recentemente no ar na rede GLOBO de televisão com a minissérie "Aruanas", disponível no serviço de streaming Globoplay. Também participou da exposição fotográfica "Se este piano falasse"de Tácio Melo que conta a história da primeira pianista do Amazonas, Celeste Ramos, personagem que lhe rendeu bons frutos e uma excelente repercussão na cidade, bem como nos jornais locais e também nas redes sociais, onde inclusive, ela vem conquistando cada vez mais seguidores.

Sobre a agenda de trabalho para o próximo ano Evelyn destaca: "A minha agenda para 2020 é fazer mais audições, está chegando muitos musicais em Manaus, então vou continuar trabalhando por aqui, vou começar a minha faculdade de teatro e também cumprir o contrato de dois filmes para serem executados nesse próximo ano, um deles, inclusive é em Manaus."