‘A Caixa Mágica do Natal’ vence Prêmio Brasil Musical

Manaus/AM - O espetáculo “A Caixa Mágica do Natal”, apresentado em 2019 no Teatro Amazonas, pela programação natalina realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, foi vencedor da categoria Musical Norte, por voto popular, da segunda edição do Prêmio Brasil Musical.

Com direção cênica de Matheus Sabbá e texto de Thaís Vasconcelos, o espetáculo foi realizado pelos Corpos Artísticos do Estado, com a Amazonas Filarmônica, Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas, Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, Balé Folclórico do Amazonas e Coral Infantil do Liceu Claudio Santoro. Também teve um elenco selecionado por meio de audições em Manaus, que se alternavam entre as apresentações.

Os cenários e figurinos foram todos produzidos pela Central Técnica de Produção (CTP) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. São mais de 130 peças, sendo 50 cabeças, entre perucas e adereços, envolvendo mais de 300 quilos de material, entre eles 50 mil pedrarias.

Com 1h20 de duração, “A Caixa Mágica do Natal” fez uma viagem lúdica pelo universo natalino ao contar a história de Cadu/Malu (Davi Lucas e Luh Beatriz) que, após perder a mãe, deixa de acreditar no Natal. Mas tudo muda quando a pedido de sua avó (Magda Loiana/Lia Carvalho), abre um baú de memórias, lê uma carta deixada por sua mãe e mergulha num mundo mágico ao lado da duende Jujuba (Dávilla Holanda/Thiana Colares).

Embalado por uma trilha sonora com clássicos do Natal e muitas referências pop, o espetáculo queria resgatar sentimentos de solidariedade e conexão entre as pessoas por meio de um musical jovem e inovador.

O maestro Marcelo de Jesus ressaltou a importância de reconhecer os talentos locais e da formação cultural promovida pelos Corpos Artísticos e do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

“É um prêmio muito importante para o Governo e para a Secretaria de Cultura, um reconhecimento do nível técnico e artístico de nossos talentos, prova de que todos esses anos de formação deram frutos para o Amazonas. Nas audições pude perceber, também, que temos escolas de musicais que estão produzindo excelentes cantores. Tivemos um espetáculo muito jovem e extremamente criativo, com uma resposta muito positiva do público, e queremos fazer muito mais pela frente”, disse.