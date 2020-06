Caso Miguel: Patroa indiciada está cadastrada para receber auxílio emergencial de R$ 600

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Sarí Corte Real, primeira-dama do município de Tamandaré, em Pernambuco está na lista de solicitantes do auxílio emergencial de R$ 600 do Governo, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Sarí era a patroa de Mirtes Renata, Mãe do menino Miguel Otávio, 5, que morreu na última terça-feira (2), após cair do 9º andar do elevador de um prédio de luxo. Ele teria sido deixado no local por Sarí, após ela pedir para o menino ir chamar a mãe, que estava passeando com os cachorros.

A mulher foi presa em flagrante por homicídio culposo e solta após pagar fiança de R$ 20 mil. O nome da primeira-dama consta como ëm análise” na lista do auxílio emergencial. A informação foi confirmada ao Estado, pela Diretoria de Comunicação Social do Ministério da Cidadania.

O pedido foi realizado no dia 14 de maio de 2020, 19 dias antes da morte de Miguel. O advogado de Sarí afirma que sua cliente não tem interesse no benefício e que alguém se utilizou dos dados dela. O advogado afirma também que vai registrar ocorrência do caso na Polícia Federal.