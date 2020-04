Grazi Massafera revela que está de quarentena com Caio Castro

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Grazi Massafera falou pela primeira vez sobre o namoro com Caio Castro e revelou que está de quarentena com o ator em sua casa.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, Grazi contou que convidou o ator para ficar em sua casa após retornarem de uma viagem à África e a Ásia.

“Durante a quarentena, decidimos que seria melhor ele ficar aqui. Então, ele está comigo. E está tudo bem com a gente”, contou, acrescentando que também está com a filha, Sofia, e a amiga, Aline, no apartamento.

A atriz contou ainda que tem seguido a recomendação da Organização Mundial da Saúde. “Não vou mais nem até o elevador. Passo álcool em todas as maçanetas, estou sendo cuidadosa ao extremo. É um momento estranho este que estamos vivendo. Mandei os empregados para casa e tenho uma secretária pessoal, mas ela está fazendo home office”, contou.

Massafera disse ainda que a companhia da filha tem preenchido as horas do dia. “Brincamos, fazemos os deveres que a escola manda pelo aplicativo... É muito gostoso. A gente inventa um monte de coisa para distrair: leitura, mímica, fizemos balões... Vemos muitos filmes e muitas séries. Sou canceriana, adoro ficar em casa”.