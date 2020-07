Grazi Massafera posta vídeo sugestivo e Caio Castro deixa comentário safado

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Caio Castro e Grazi Massafera estão no auge do namoro e nesta sexta-feira (10) a atriz postou um vídeo com conotação sexual de um pêssego (que na internet é um emoji usado para substituir o bumbum) levando tapinhas.

Caio, então, comentou: “deixa eu chegar em casa…”, seguido de um emoji de diabinho.

A atriz continuou a interação e escreveu: “subiu a placa”, levando os seguidores à loucura: “Credo que delícia”, disse uma internauta. “Inveja eu tenho é da Grazi”, comentou outra. “Valha meu pai kkk”, comentou mais um.

Mais cedo, Grazi já havia deixado um comentário em uma foto de Caio sem camisa. “Eita atrás de vixe”, escreveu ela.