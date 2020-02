Grazi Massafera ostenta corpo escultural de biquíni em viagem com Caio Castro

Longe do Carnaval brasileiro, Grazi Massafera está curtindo as férias nas Ilhas Maldivas acompanhada do namorado, Caio Castro, e por lá mostrou o corpaço escultural em uma nova foto publicada nesta terça-feira (25). Na imagem que rendeu uma chuva de elogios, atriz aparece de biquíni, com a barriga sarada em evidência.

Caio Castro também não tem deixado a desejar, e vem mostrando muito o tanquinho nas redes sociais durante as férias.



Foto: Instagram/ Gabriel Felix Photography