A festa de aniversário de Caio Castro teve a presença ilustre de Grazi Massafera, na noite desta quarta-feira (22). Os dois não assumiram o namoro publicamente, mas não escondem as trocas de carinhos.

O tema escolhido foi Power Rangers, o grupo de heróis de quem o ator é fã. No vídeo, Grazi come docinhos e se diverte perto do amado.