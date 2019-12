Grazi Massafera e Caio Castro são flagrados em passeio com filha da atriz

Grazi Massafera e Caio Castro estão firmes e o romance está cada vez mais sério. Os dois foram flagrados juntinhos em um passeio com a filha da atriz, fruto do casamento com Cauã Reymond.

Apesar dos dois ainda não terem rotulado a relação como namoro publicamente, Caio já estaria apresentando a atriz como sua namorada aos amigos.

E Grazi já postou a primeira foto do casal nas redes sociais no início de dezembro. Segundos depois da publicação, decidiu apagar a foto. No entanto, os fãs foram mais rápidos e bateram print. A tal imagem mostrava os dois abraçadinhos com uma cachoeira ao fundo.